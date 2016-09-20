詳述爸媽離婚內幕？林心如「雞湯文」瘋傳
林心如與霍建華結婚以來受到外界高度關注，如今她也大方坦承肚中已經懷有寶寶，人生即將開啟新方向。不過近來大陸網上卻瘋傳林心如爸媽離婚的內幕，更以「一輩子太長了」為標題造成熱議，裡頭提及林心如爸爸向媽媽種的蘭花盆丟香菸，媽媽最後決定離婚，原因是認為和一個不在乎對方的男人在一起一輩子太累了；只是這篇「雞湯文」最後引出原著，她表示不解為何被套用在林心如身上？
網傳這篇「林心如爸媽離婚」故事的文章，寫道林心如的爸爸因不在乎媽媽、不修邊幅，甚至老在媽媽種的蘭花盆中丟菸蒂，惹得女方最後離婚，當時還向林心如表示「一輩子太長」；直到繼父出現，他對媽媽無微不至、總記得節慶，林心如這才理解當時媽媽口中「一輩子太長」的意思。
這篇文章被網友封為是「心靈雞湯文」，可同時間卻也出現「霍建華版」，讓人啼笑皆非。但因實在太夯，在網上轉傳又轉傳，原著「沒故事的J小姐」也出面，表示自己寫的這個故事過去就很多轉載，「還有轉成林心如爸媽故事的！」證實此故事並非是林心如真實經驗，加上她經紀人也出面闢謠，才讓這「雞湯文」風潮散去，反而是不少網友開始關注「沒故事的J小姐」，希望她能創作更多好文。
(中時電子報)
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