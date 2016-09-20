洛時民調：川普選情走穩 希拉蕊有危機
距離美國總統大選投票日不到兩個月，根據「洛杉磯時報」 的每日追蹤民調，共和黨提名的川普領先民主黨的候選人希拉蕊近7個百分點。
每日滾動式的「破曉民調」（Daybreak Poll）由南加州大學朵恩塞夫學院（USC Dornsife）與洛杉磯時報（LA Times）共同執行，從7月4日起至11月總統大選投票日前，每天隨機訪問3000名美國合格選民。
就在距離投票日50天的關鍵時刻，向來獨排眾議的洛時追蹤民調發現，川普（Donald Trump）目前的聲勢雖不算如日中天，卻是7月間共和黨全國代表大會落幕以來最穩固的時刻，支持度47.8%，領先希拉蕊（Hillary Clinton）6.7個百分點。
至於看好誰會贏，回顧洛時的追蹤民調，8月24日結果顯示，川普會贏的受訪選民僅38.9%，55.7%堅信希拉蕊是最後贏家，如今，卻是希拉蕊為49.5%往下探，川普45.1%向上攀，且4.4個百分點的差距，似乎隨時有可能通過交叉點。
選情勝負難料，調查發現，不論是共和黨或民主黨的支持者，表態11月8日會出門投票的比例明顯增加，其中受訪的共和黨支持者約83%說，大選日當天一定票投川普，82.7%民主黨支持者則高喊用選票護駕希拉蕊。
雖然兩黨的基本盤逐漸凝聚，不過向來支持民主黨的年輕選民族群，這回的動向卻讓希拉蕊陣營緊張，儘管調查顯示，希拉蕊在青年選民的支持度領先川普。
但是部分年輕選民這回是否會轉向改挺自由黨提名的強生（Gary Johnson），或者綠黨提名的史坦（JillStein），民主黨感到憂心，但也堅信川普支持度走揚，可喚醒支持者的憂患意識，有助於最後關頭集中選票。1050920
(中央社)
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