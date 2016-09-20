18台救援物資車敘利亞遭空襲攻擊 12人死亡
在敘利亞軍隊宣布停火協議結束幾個小時候，聯合國一載運救援物資的車隊在敘利亞叛軍佔領地阿勒坡(Aleppo)附近遭到飛彈攻擊，其中18台車輛因此被毀、造成12人死亡，死者大多是車輛司機。
根據英國《衛報》(The Guardian)報導，31輛非營利人道救援組織Syrian Arab Red Crescent運載救援物資的車輛，在Urem al-Kubra郊區卸下物資時遭遇空襲，造成12名人死亡。當地居民向路透社(Reuters)表示，約五個飛彈擊中停在該組織在當地擁有的一個中心的停車場，導致中心領導人和其他數人受傷。除了救援車輛外，該組織一個倉庫被飛彈擊中。
聯合國駐敘利亞大使Staffan de Mistura對這起事件相當憤怒，因為運送物資的計畫，之前有獲得相關人士同意，並且已籌備多時。國際紅十字會也表示震驚，過去救援人員和任務從未遭受這般嚴重的攻擊。
阿勒坡市在停戰協議結束後，已經再度遭到炸彈和砲彈攻擊。敘利亞官方媒體Sana週一報導，根據美國與俄羅斯的協議，敘利亞軍隊宣布9月12日當地時間晚間七點整起、為期一周的停戰正式結束，軍方聲明表示停戰本來是個和平的契機，但武裝恐怖團體卻無視這個停戰協議。
但停戰一週還是有助於救援物資送達戰區，20台救援物資車已經抵達阿勒坡東部，預計周二清晨從敘利亞和土耳其邊境離開。另外一個救援物資車隊也成功地在從大馬士革出發後，抵達靠近阿勒坡附近的郊區Big Oren，阿勒坡7.8萬名受困戰火的市民有望獲得這些物資。
(中時電子報)
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