安鈞璨33歲冥誕 安以軒po文追悼引人鼻酸

20日是安鈞璨冥誕，安以軒po文追悼。(圖／翻攝自安以軒微博)

已故藝人安鈞璨去年6月因肝癌病逝，讓生前一票好友「安氏企業」的安以軒、劉品言及夏于喬等難過不已，今(20日)是他的生日，安以軒也po文替他慶生，雖只寫下短短的祝福，但看得出她對摯友的想念，讓網友為之鼻酸。

20日是安鈞璨33歲冥誕，安以軒凌晨就曬出兩人合照，並po寫道：「生日快樂」，雖然只是短短一句祝福，卻代表她滿滿思念，粉絲見狀也相當心疼，紛紛留言安慰「他一定很好 所以你也要好好的」、「他永遠與你同在」。

安以軒因為拍攝電視劇《車神》與安鈞璨相識，兩人認識近十年，情同姊弟，安鈞璨的過世，讓她崩潰不已，花了好長一段時間才走出傷痛，不過只要想到他，依舊會難過，令人心疼。

(中時電子報)