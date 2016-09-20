應徵女警疑遭年齡歧視 55歲女控違人權

一位自認可以勝任警察工作、現年55歲的女子杜赫蒂（Theresa Doherty），因為在應徵多倫多警察時被問到「今年幾歲？」，憤而向加拿大安大略省人權法庭提出控訴。

加拿大重視基本人權，全力預防歧視待遇。找工作時，向雇主提供的個人資料或履歷表中，種族、性別和年齡，都不是基本項目。

杜赫蒂是在今年夏天提出人權訴願。她指出，自己應徵多倫多警察的整個過程長達4年，一路以來，對方都讓她以為自己很有希望。她在51歲時通過第一關面試；等到53歲時，警局的一位「背景核查警員」要她去參加春季招聘班，然後問她，「妳今年幾歲？」她認為，這個問題很奇怪也很不適當。

杜赫蒂說，她在冗長的應徵過程中，按照多倫多警局的所有相關規定，進行各項體能和心理測驗，也適時提供和更新必要文件，應徵警察的資格測試有效期3年到期時，她也立即重做了。去年年初，她還被告知已經成功通過招聘背景查核階段。結果卻在3個月後，收到一紙通知，說她求職被拒。

杜赫蒂說，「我在成功面試4年之後遭到回絕，實在是太扯了。」她認為，自己是因為年紀太大被拒，她相信自己是遭到歧視，因此向安省人權法庭提出人權訴願。

依據安省人權法，雇主不得因為年齡而拒絕聘用、培訓或升遷員工。多倫多警局以此案已送進人權法庭為由，不願談論杜赫蒂的指控。

根據多倫多星報取得的多倫多警察局招聘統計數字顯示，2013年12月至2016年4月總計招聘了388人，他們的年齡全都是20至30多歲，其中只有19人年齡是40多歲，沒有任何人的年齡超過50歲。2013年至今，多倫多制服警察的平均退休年齡是57歲。1050919

(中央社)