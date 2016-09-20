英國決定脫歐後 燒出種族仇恨怒火

特派員看世界專欄2016年6月英國舉行的歐盟公投決定退出歐洲聯盟後，不僅將英國帶入政經前途充滿挑戰的未來，更燒出潛藏的種族仇恨怒火，以東歐地區為主的移民甚至面臨生命安全的威脅。

「政治正確」（Political Correctness）向來是英國社會的潛規則，不公開批評他人的宗教信仰，也不議論別人的種族背景或政治立場，接受與包容是英國追求種族多元、和諧社會的基本信條，但脫歐的決定使種族歧視與仇恨者如出柙的猛虎，脫韁的野馬，以言語及行為暴力攻擊移民，撕裂並動搖社會穩定。

根據媒體對歐盟27個駐英大使館的調查，在回覆的17個大使館中，近半數的使館表示，決定脫歐後，英國發生的排外事件增加，在60個事件中包括位在北愛爾蘭的立陶宛居民住處遭人槍擊。

另外，英格蘭東部諾威治（Norwich）一家由羅馬尼亞民眾經營的商店被放火焚燒，來自拉脫維亞的一戶家庭被辱罵是「該死的移民」，被要求離開英國；一名波蘭來的男童在校時發現書包裡有「波蘭害蟲」的字卡；還有英國人索性穿起印有「移民滾回去」字樣的T恤，表達對移民的不滿。

決定脫歐後，英國社會的排外情緒高漲，其中最駭人聽聞的是1名40歲住在倫敦東北邊哈洛鎮（Harlow）的男子約瑟維克（Arkadiusz Jo?wik），8月底與波蘭友人外出時，遭到5名15歲青少年及1名16歲青少年毆打致死，他的友人逃過一劫，餘悸猶存。

維瑟維克的哥哥說，事發前，維瑟維克與友人以波蘭語交談，竟惹來殺身之禍，這幾名未成年的肇事者被警方以謀殺罪逮捕後都被保釋，10月初將開庭審理。

自2004年英國前首相布萊爾（Tony Blair）對波蘭開放邊界以來，波蘭人如過江之鯽大量湧入英國，不少人從事營建、餐飲等勞動服務業。

根據英國國家統計局的最新資料，目前定居英國的波蘭人數約有80萬人，是人數最多的外國族群，專門販售波蘭食品和商品的店鋪隨處可見，許多波蘭人嚮往英國舒適的生活，但英國決定脫歐後，接連針對波蘭移民的攻擊事件，令他們擔心安危而考慮離開英國。

英國決定脫歐後，波蘭在倫敦的文化中心即被人塗寫惡毒字眼，波蘭駐英國大使謝科斯基（Arkady Rzegocki）到哈洛鎮對約瑟維克表達哀悼，對這宗謀殺案感到十分震驚。

他說，英國決定脫歐後，波蘭僑民被攻擊案例持續增加，每一起案件都令他感到十分難過，「波蘭是英國境內最大的外國少數族群，因為人數多，所以能見度高，也較易遭到排外攻擊」。

他感謝英國民眾展現的團結，以及英國政府與地方單位解決問題的決心，主張不同的族群間必須有更多對話及互相了解。

控制移民人數是英國不少選民支持脫歐的主因，脫歐派陣容「拿回控制權」（Take Back Control）的口號即是他們的心情寫照，他們認為，移民過多改變了社區的樣貌，學校和醫療的資源被占用，就業機會也被剝奪，事實上移民也為英國經濟作出許多貢獻，特別是英國人對低階勞動工作不屑一顧，需靠東歐廉價勞工填補。

種族歧視者仗著公投決定脫歐結果，以社會多數者自居，散播的排外仇恨，恐將進一步重挫社會穩定，單憑警方在仇恨犯罪事件發生後，亡羊補牢仍不足，英國政府必須研擬釜底抽薪的方法，停止仇恨的擴散，不讓英國成為種族歧視者的樂園，種族平權者的墳場。1050920

(中央社)