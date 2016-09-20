警方逮紐約爆炸主嫌 調查海外恐攻關連

涉及上週末新澤西州及紐約市幾起爆炸案的阿富汗裔美籍男子拉哈米，今天上午在新澤西州與警方激烈槍戰受傷後遭逮捕，有2名員警受傷，全案朝是否與海外恐攻有關偵辦。

在911恐攻15週年後不到一週、聯大總辯論20日登場，加上美國總統選舉首場辯論26日在長島舉行前，上週六紐約曼哈頓下西城切爾西（Chelsea）爆炸案及另一處未爆彈案，引起警方高度關切。

過去兩天警方在大紐約、包括長島等地，尤其是曼哈頓中城靠近聯合國總部附近，以及曼哈頓聯外橋梁及隧道，還有地鐵、火車，警方提升維安警戒，加強檢查可疑人事物，並投入國民兵力支援。

警方上午據報在新澤西州城市林登（Linden）一處酒吧前，發現28歲的嫌犯拉哈米（Ahmad Khan Rahami）蹤跡，隨即封鎖現場進行緝捕，經過一陣激烈槍戰後，近中午左右逮捕受傷的拉哈米，他被警方綁在擔架上由救護車送走，身上明顯可見幾處血跡，正由檢警羈押偵訊中。

美國聯邦調局（FBI）證實，拉哈米出生於阿富汗，已歸化為美國公民，家住在距離新澤西州紐瓦克國際機場不遠的伊利沙白市（Elizabeth）。調查還發現，拉哈米目前在其家庭經營的餐廳工作，最近以來宗教信仰傾向較明顯，也出現類似仇恨美國人言論。

警方相信，拉哈米涉及曼哈頓切爾西17日晚、29人受傷的爆炸案，以及新澤西州錫賽德帕克鎮（Seaside Park）海濱炸彈攻擊案，當時一項慈善路跑活動正要開始。兩地類似壓力鍋炸彈皆暗藏在垃圾桶中。聯邦調查局18日晚還在伊利沙白市火車站附近發現並解除多枚炸彈。

切爾西發生爆炸案後，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及紐約州長古莫（Andrew Cuomo）2人對全案是否為恐攻說法不一致，隨著逮捕拉哈米後，白思豪今天已改口說，「目前較傾向是明確的恐怖行動。」爆炸案也讓剛上任一天的紐約市警察局長歐尼爾（James P.O'Neill）一度相當難堪。1050920

(中央社)