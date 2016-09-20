恐怖! 印度婦人疑遭輪姦 拋出火車腳踝被輾斷

印度一名婦人周日搭乘火車時，疑似遭人輪姦扔出正在行駛的列車，腳踝被火車輾斷。圖為示意圖，非案發照片。（圖取自搜狐）

印度北方邦（Uttar Pradeh）Mau區一名婦人周日搭乘火車時，疑似遭人輪姦扔出正在行駛的列車，腳踝被火車輾斷，警方正全力調查中。

《印度時報》報導，9月18日清晨，Mau區Kajha Khurd村的村民，經過鐵路附近時聽到女性的哭聲，於是往前查看，驚見婦人赤裸裸地躺在地上，腳踝已被輾斷。婦人告訴村民是遭兩名男子輪姦，接著就被拋出火車外，之後就沒有知覺，村民見狀隨即報案。

婦人被送到醫院前已失去知覺，警方表示根據初步醫院報告沒辦法確定婦人是否遭到輪姦，事件仍有待病理報告結果，該名婦人的丈夫得知消息後也立即趕往醫院，協助案件調查。至於詳細案情，警方表示目前無法透露，尚待婦人甦醒後，接受問訊以釐清案情。

(中時電子報)