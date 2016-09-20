希臘莫里亞難民營嚴重大火 4千難民被迫疏散

希臘莫里亞難民營周一發生嚴重大火，有4千名難民被迫疏散。（圖取自推特）

位於希臘東邊靠近土耳其的萊斯沃斯島（Lesbos）上的莫里亞難民營，當地時間週一（19日）發生嚴重火災，大批帳篷和移動板房被燒毀，造成將近4千名難民被迫疏散。根據外電報導，警方正在調查是否為人為導致，目前還沒有傷亡人數傳出。

《聯合早報》報導，稍早來自各國的難民曾發生衝突，導致消防人員無法進入滅火，強風助長火勢蔓延，迫使4千名難民緊急逃到附近的草地上。

法新社引述警方消息指出，莫里亞難民營的帳篷幾乎完全被毀，提供額外住宿空間和作為醫療和登記處的移動板房也被燒毀。

BBC報導，目前在此島上約有5600名難民，但是這個島最多只有接納3600名難民的能力。

BBC報導，早些時候希臘媒體曾報導有謠言指出，島上難民將被集體遣返土耳其，之後就引發爭吵和緊張氣氛。

(旺報)