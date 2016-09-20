威航快收攤 旅行社包下回程末班

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10月起威航將結束營業，目前最後兩班從台北出發的班機都還有空位，最後一班回台灣班機則有旅行社包下。

威航30日只有兩個航班，一班是下午4時55分從桃園機場飛韓國釜山，另一是下午5時10分從桃園機場飛泰國清邁。

威航30日飛釜山航班預計晚上10時15分回桃園國際機場，飛清邁班機回台灣時間是10月1日凌晨2時15分。

威航說，目前30日桃園機場飛釜山與清邁，及從釜山回程班機訂位都不到5成，有旅行社包下部分清邁返台班機座位，目前顯示訂位率約9成。

威航現有航班中，桃園機場飛羽田及茨城，都將提前在今天停航。1050920

(中央社)