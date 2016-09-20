超模凱特摩絲設經紀公司 目標培養新星

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英國超級名模凱特摩絲在伸張台活躍近30年，她透露，近日將成立模特兒經紀公司，強調不要俊男美女，要扶植新星。

南倫敦出生的凱特摩絲（Kate Moss）14歲時被模特兒經紀公司Storm在紐約機場挖掘，至今仍活躍在時尚界。

凱特摩絲受訪時表示，新成立的經紀公司將專注在經營模特兒的職業生涯，她希望栽培的人才不僅能歌善舞，還要會演戲。

凱特摩絲的新公司網站仍在建構，她也在Instagram開設帳戶，已有數千名粉絲。並將推出個人時尚品牌。

今年42歲的凱特摩絲積極參與時尚走秀及各式時尚活動，美國富比世預估她的身價約有1億英鎊。1050920

(中央社)