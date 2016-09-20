除蔓護家園 東勢林管處收購小花蔓澤蘭

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小花蔓澤蘭有「植物殺手」「綠癌」之稱，東勢林區管理處雙崎工作站將以每公斤新台幣5元價格，進行植物體收購，邀請民眾一起除蔓護家園。

東勢林管處表示，小花蔓澤蘭為強勢的外來入侵蔓藤類植物，生長旺盛、繁殖快速的它常常大量攀附於樹木或花草上，使其無法行光合作用而死亡，嚴重威脅本土生態及景觀。

為推廣小花蔓澤蘭防治觀念，行政院農委會林務局特將每年9月至10月訂為小花蔓澤蘭防治月，鼓勵全民參與除蔓工作，於開花期（約10月）前將其連根剷除。

東勢林管處雙崎工作站將於防治月期間，在新社區農會、石岡區旅客服務中心、和平區烏寶宮、和平區自由里辦公室前廣場以及雙崎工作站舉辦一系列小花蔓澤蘭防治暨收購宣導活動。

為方便東勢、新社、石岡及和平區的居民，即日起至10月底止，除定點收購活動外，如有大量小花蔓澤蘭（30公斤以上），只要先以電話聯繫雙崎工作站，即可協助進行收購。1050920

(中央社)