國家防災日 明天上午試放海嘯警報

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內政部警政署配合「105年國家防災日活動綱要計畫」，明天上午10時10分到20分，辦理全國遠地海嘯緊急警報及解除警報試放；試放海嘯警報不實施人車管制、疏散避難。

新竹縣政府警察局表示，明天上午10時10分施放近海海嘯緊急警報，音符為鳴15秒（鳴5秒、停5秒、再鳴5秒）後，改以語音廣播2次；語音廣播詞為「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難」。10時20分施放解除警報一長聲90秒。

新竹縣執行施放範圍為竹北市、新豐鄉沿海地區（包括新竹縣政府警察局竹北分局豐田派出所、鳳岡派出所、新豐分駐所及後湖派出所等4處海嘯警戒範圍警報台）。

為讓民眾充分了解試放海嘯警報時間、方式及內容，警察局商請北視有線電視、警察廣播電台新竹台等傳播媒體協助宣導，並請各鄉（鎮、市）公所、機關、學校利用轄內大型LED活動看板、電子看板、公布欄及網站加強宣導。

同時製作試放海嘯警報公告，請各鄉（鎮、市）公所委請村（里）幹事、鄰長及請各分局分駐（派出）所管區員警，張貼於轄內各商店、機關、學校、加油站、車站、賣場等公共場所擴大宣導，避免因海嘯警報試放造成民眾誤解、恐慌。

嘉義市政府方面，明天上午10時10分到20分，嘉市府將運用現有防空警報系統，發布海嘯警報，警報試放期間，不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌。1050920

(中央社)