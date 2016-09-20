維護安全 警稽查危險物品運送車輛

為維護安全、安心和安定的交通環境，高雄市警方持續強化危險物品運送車輛的機動稽查勤務，保障用路人的生命、財產安全。

高雄市警察局三民第二分局表示，有鑑於日前新北發生鹽酸槽車翻覆駕駛遭腰斬腐蝕，以及封路吊掛翻覆化學槽車等事件，加上高雄是南部工業重鎮，工業區遍布各處，為了保障用路人生命和財產安全，並防制大型車載運危險物品，持續加強違規行為取締及稽查。

警方針對市政府公告路段及地點，持續強化對大型車輛裝載危險物品稽查管制及攔查等勤務，尤其是對於大型車超速、超載、違規超車、違規停車等行為，將嚴加稽查取締，以降低民眾對於槽車行駛的恐懼及憂心。

警方表示，依現行道路交通法規的規定，運送危險物品車輛必須向公路監理機關申請「臨時通行證」，車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗的危險標識，罐槽車的罐槽體應經主管機關檢驗合格。

警方的攔查重點，在於危險物品運送車輛是否有危險氣體外洩、駕駛人是否具備駕駛資格和危險物品運送人員是否有訓練證明書，以及車輛設備必須符合安全標準和有裝設警示標誌等，並於核准的時間、路線上運輸。1050920

(中央社)