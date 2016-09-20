駐哥代表處推廣木球 舉辦聯誼賽

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中華民國駐哥倫比亞代表處積極推廣木球活動，當地時間19日與哥國「領航者大學」合辦木球聯誼賽，學校師生以及哥國僑領等共計30餘人參與。

駐哥倫比亞代表葉德貴於聯誼賽前表示，代表處盼木球運動能在哥國蔚為風潮，因此與領航者大學（Piloto）合辦這次聯誼活動。木球運動的樂趣不亞於高爾夫球，希望領航者大學師生以及僑領們能藉本次聯誼賽進一步了解木球運動，並協助在校園及各級聯誼社中推廣。

此次木球聯誼賽是駐哥倫比亞代表處第一次與哥倫比亞當地大學合辦，由領航者大學提供場地，代表處提供球具及比賽獎品，進行方式為團體賽。

整場活動歷時約3小時，參加的師生於活動結束後均表示，木球運動所需場地不需如高爾夫球場大，花費亦相較高爾夫球經濟，值得在哥國其他大學中推廣，相信這項運動逐漸會受到哥國民眾喜愛。1050920

(中央社)