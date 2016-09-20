井仔腳鹽田借問站 遊客更便利

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雲嘉南濱海國家風景區轄內的第一座「借問站」井仔腳瓦盤鹽田，獲得104年度借問站全國前5名。管理單位特別配合舉辦分享貼文送好禮活動，邀請更多民眾了解鹽田文化。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，自104年推薦井仔腳瓦盤鹽田申請「借問站」創新旅遊服務推廣計畫後，成為雲嘉南風管處轄內第一座借問站，廣受各地遊客喜愛，並獲得104年度「特色讚：特色服務，獨具風格！」借問站全國前5名。

雲嘉南風管處指出，9月5日起，遊客在社群網站臉書「雲嘉南，好好玩」粉絲專頁內，公開分享井仔腳借問站活動貼文，就可到現場兌換特色好禮一份，數量有限，送完為止。

雲嘉南風管處指出，井仔腳瓦盤鹽田是極具地方產業特色的景點，現場不僅有美麗鹽田景致，還有開放鹽田體驗區，讓遊客親身體驗鹽工們耙鹽、挑鹽的辛勞。增設為「借問站」後，為廣大遊客提供更多旅遊諮詢服務，也讓井仔腳瓦盤鹽田成為更優質的旅遊景點。1050920

(中央社)