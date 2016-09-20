秋季美味之旅》來野柳「抓寶」看女王頭！搶1元萬里蟹

每年秋天，是品嚐蟹肥膏黃的鮮甜滋味。（圖為萬里蟹，林宜靜 攝）

時序入秋，天氣漸涼，正是出遊好時機！何不邀約親朋好友來趟北海岸小旅行！話說秋節肥蟹萬里飄香，又到了品蟹季節，漁民們天天出海捕捉最新鮮肥美的「萬里蟹」，周邊餐廳、店家讓饕客現點現做，而備受顧客喜愛的「野柳泊逸酒店」也在9/19～9/21推出「1元搶萬里蟹」，只要用銅板價就能品嚐大廚美味。除吃海鮮外，野柳能欣賞美麗的「女王頭」還是「寶可夢」的抓寶聖地呢！

頸子修長、臉部線條優美，凝視遠方的「女王頭」在奇岩怪石中更顯得氣勢非凡。（達志影像／shutterstock提供）

來野柳看「女王頭」抓「皮卡丘」

以「規模龐大，奇石遍佈，造型各異，世界罕見、大自然鬼斧神工之作」等自然奇景聞名的野柳地質公園，是來到萬里必訪的知名景點。頸子修長、臉部線條優美，凝視遠方的「女王頭」在奇岩怪石中更顯得氣勢非凡，而髮髻像小女生梳的包頭，看起來比「女王頭」的女王更年輕的「俏皮公主」近來也成為遊客最愛。

野柳海洋世界的海豚表演。（台灣動物社會研究會提供）

據玩家發現，北海岸的「富貴角」有皮卡丘出沒、原來「女王頭」竟是「道場」，而「俏皮公主」竟是「補給站」，在這也能捕捉到「寶可夢」精靈群悠遊野柳的可愛模樣。建議搭乘「台灣好行」公車孵蛋抓寶，還能去鄰近的富基漁港品嚐現撈製作的美味海鮮，美景、美味、寶可夢一次滿足，為自己夏之旅留下滿滿回憶。

「野柳泊逸渡假酒店」自9月19日到9月21 日，每日下午兩點提供限量50隻「1元清蒸萬里蟹」。（林宜靜 攝）

萬里蟹正當時 1元搶購五星飯店鮮美蟹

每年秋天，是品嚐蟹肥膏黃的鮮甜滋味！備受旅人喜愛的「野柳泊逸渡假酒店」緊鄰北海岸，一直以來都是饕客們品嘗海鮮的首選地，在這優質的環境地裡位置，我們更有義務推廣在地美食。自9 月 19 日到 9 月 21 日，每日下午兩點提供限量 50隻「1元清蒸萬里蟹」（售完為止，每人限購 1 隻），消費者需至飯店現場排隊領取號碼牌，方可享有搶購資格，每日數量有限。

話說野柳泊逸與當地的漁船配合，提供尚青的海鮮，萬里漁夫採用海洋生態的「蟹籠誘捕」。在這樣高標準的要求，勢必要加上高水準的烹調。呈現螃蟹肉質最細緻的烹煮手法唯有清蒸，保持萬里蟹的天然海滋味。

阿公抱著可愛的小孫子一同來嘗美味「萬里蟹」，直說這個價錢是「佛心來」的。（林宜靜 攝）

昨天下午是「1元清蒸萬里蟹」，不僅吸引觀光客前來購買，鄰近的店家、鄰居也前來排隊，還有阿公抱著可愛的小孫子一同來嘗美味，直說這個價錢是「佛心來」的，鮮美肥大的「三點蟹」清蒸過就能品嚐到多到滿出來的蟹膏、蟹肉，還有媽咪相揪好友要將肥蟹拿回家「再加工」，烹飪出各式美味「蟹料理」。

野柳泊逸渡假酒店外觀。（野柳泊逸渡假酒店提供）

美味自助餐 新鮮海鮮嘗夠本

野柳泊逸漁人廚房餐廳已是所有喜愛海鮮饕客必到嚐鮮之地，另外可選擇CNN 報導最受國人歡迎之蒙古烤肉料理，AQUQ QUEEN 提供消費者烤涮兩吃全新選擇。自 9月10 日起於漁人廚房及 AQUQ QUEEN 蒙古烤肉餐廳提供三點蟹每隻NT$100元加價活動。

野柳泊逸渡假酒店-漁人餐廳。（野柳泊逸渡假酒店提供）

另外，野柳泊逸也同步推出拍照打卡換贈品活動，9/19 至 9/21 活動期間內只要配戴海鮮家族趣味帽，並在飯店內任一處拍照打卡上傳臉書或 Instagram，並標記「野柳泊逸渡假酒店」或「# boutixhotelsyehliu」即可現場免費領取餐飲五折券一張。五折券可用於下次消費使用，每人可以原價五折優惠享用漁人廚房海鮮自助餐或 AQUA QUEEN 蒙古烤肉。

「野柳泊逸渡假酒店」專設的「玩瘋屋超大型球池」深獲大小朋友好評。（林宜靜 攝）

2016新北萬里蟹 9月24日開跑

此外，2016新北萬里蟹首場活動將在9月24日13時在蟹之鄉-富基漁港，舉辦「湛藍海岸線 蟹逅富基魚市」促銷活動，現場不僅有寶可夢灑花抓寶，參加趣味競賽優勝者，可以獲贈-「富基鱻味禮盒」，還有試吃現烤萬里蟹，漁產品促銷優惠與親子互動遊戲拿好禮等活動，歡迎闔家同遊富基漁港，品蟹玩蟹搶買蟹享好康！

(中時電子報)

龜吼漁港夕陽美景。（達志影像／shutterstock提供）