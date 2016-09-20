北韓官媒：火箭引擎測試成功 可發射觀測衛星

今年2月北韓發射了一枚火箭，運送一顆觀測地球衛星到太空中。(美聯社)

北韓官媒中央新聞社(Korean Central News Agency)宣布，北韓進行的火箭引擎測試成功，可發射衛星到地球軌道上。

根據南韓韓聯社報導，北韓官媒發表一篇英文聲明表示，最高領導人金正恩造訪西海太空中心(Sohae Space Center)，觀賞一具「新型、高功率、可搭載同步衛星的火箭引擎」的測試。這起測試的成功表示，北韓有能力製造能載運各種衛星如地球觀測用衛星的火箭引擎。

北韓官媒也補充，金正恩本人親自下達發射這些衛星的命令。這起測試是金正恩在9月9日後北韓進行了第五次核試射後，首次再度出現在公共場合。

(中時電子報)