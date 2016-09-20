武器計畫再升級 北韓測試新型火箭發動機
北韓官媒今天報導，北韓新式高功率火箭發動機已成功進行地面測試。這項發展可望促進北韓的武器計畫。
法新社引用北韓中央通信社（KCNA）指出，在監督這次位於北韓西海衛星發射場的測試後，北韓領導人金正恩呼籲進行更多次火箭發射，讓北韓「未來幾年擁有多個人造衛星。」
路透社也引用KCNA報導，金正恩要求科學家與工程師「在這次成功測試的基礎上，盡快準備好進行衛星發射。」
北韓今年來 在金正恩的指示下，史無前例的進行多次核武與彈道飛彈測試，包含今年2月發射的1顆衛星，普遍認為是為發展長程彈道飛彈技術作準備。
KCNA報導，這次測試成功的火箭發動機，可望讓北韓「擁有足夠的酬載能力，發射各種人造衛星，包含具有世界水準的地球觀測衛星等」。（譯者：中央社許湘欣）1050920
(中央社)
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