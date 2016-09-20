朝聖皇后合唱團站2小時 隋棠腰彎不下去

隋棠喜懷第二胎，目前有孕5個月。（圖／本報系資料照片）

隋棠朝聖皇后合唱團站2小，回家後發現腰彎不下去。（圖／取材自隋棠臉書）

英國搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）與美國流行歌手亞當藍伯特（Adam Lambert）昨(19日)首度來台開唱，吸引許多歌迷朝聖，喜懷二胎的隋棠也挺著5月孕肚出席，站著搖滾2個小時，回家後隋棠才發現腰彎不下去。

隋棠昨與老公Tony現身台北南港展覽館，欣賞皇后合唱團與亞當的演唱會，隋棠相當投入演唱會，儘管站了2個小時，不過她則表示：「一點都不覺得累」，而當隋棠回家要脫鞋子時，才發現腰彎不下去，不過滿足的她也直呼：「但值得」，字裡行間難掩雀躍。

(中時電子報)