美農場誕生連頭小母牛 主人取名幸運
美國肯塔基州一座農場近日誕生了一隻奇特的小母牛。這隻牛有連在一起的兩個頭，農場主人坦言，剛開始看到時嚇壞了，但是現在覺得能夠看到這隻連頭雙面小母牛很幸運，小母牛能存活也很幸運，所以就將牠取名「幸運（Lucky）」。
外媒報導，農場主人麥卡賓（Stan McCubbin）上周五看到一隻母牛分娩，當時他從遠處看到有兩個小牛鼻子，還以為是生下一對雙胞胎小牛，結果卻是一隻連頭雙面小牛，讓他大吃一驚。麥卡賓本以為這隻小牛很快會夭折，想不到牠很幸運的存活下來，因此幫牠取名叫「幸運」。
麥卡賓表示，「幸運」有兩個相連在一起的頭，中間的兩個相連眼睛不能眨眼也無視力，牠能夠站起來，甚至可以走路，但只是繞圈而行，之後就會跌倒。「幸運」吃東西需要人餵，有趣的是，當「幸運」一邊的嘴在進食時，另一邊沒吃東西的嘴也會出現同樣進食動作。
麥卡賓說，小牛的確有問題，但大多數這種基因突變種都胎死腹中，「幸運」卻很幸運的存活下來，「我從未看過這樣子的事情，實在太神奇了，我的孩子在這件事上也學到永遠會記得的功課。」
(工商)
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