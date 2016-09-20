2.8萬教師被炒 土耳其整肅拿教育界開刀
土耳其副總理加尼克里今天透露，土國開除了近2.8萬名教師，另外還有超過9千名教師被停職，主因他們與7月爆發的流產政變和庫德族好戰分子可能有所牽連。
土國1800萬名左右兒童在度過7月15日流產政變後第一個開學日後，加尼克里（Nurettin Canikli）在數小時後透露，今夏總共有2萬7715名教師被吊銷執照。
加尼克里結束內閣會議後向記者說，「迄今已有455名教師在接受調查，確定與庫德族好戰分子甚或旅美教士葛蘭（Fethullah Gulen）領導的志願服務運動（Hizmet）沒有任何瓜葛後，已重返工作崗位。」
安卡拉當局指控旅葛蘭是流產政變的幕後黑手，並多次呼籲華府把他引渡回土國。
安卡拉還指控葛蘭是一個在土國境內建立「平行國度」（parallel state）的恐怖組織頭目，但葛蘭對所有指控皆予以否認。
加尼克里說，還有9465名教師依然停職，當局持續對他們展開調查，以確定他們是否與「恐怖分子」有所牽連。
土國日前爆發軍事政變、造成近270人罹難，其中包括24名政變策畫者後，土國就展開大整肅，矛頭指向司法界、員警和教育界，有數萬人受到牽連，此舉引發土國的西方盟友同聲譴責。1050920
(中央社)
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