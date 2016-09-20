高壓鐵塔線路故障 恆春半島車城以南大停電

因高壓鐵塔線路故障，恆春半島車城以南地區從今（20）日凌晨3時許，全面電力中斷，台電已派員搶修。（台電提供）

墾丁停電中。（圖翻攝自爆料公社）

高壓鐵塔線路故障造成恆春大停電，台電緊急搶修中。（台電提供）

（09:44更新，新增照片）因高壓鐵塔線路故障，恆春半島車城以南地區從今（20）日凌晨3時許，全面電力中斷，目前復電時間未知，台電正全力搶修中，不排除是莫蘭蒂颱風造成。

台電恆春服務所一早湧進民眾電話，表示從3點多開始車城、恆春都電路中斷，已經一星期沒有電了。台電公司表示，今日凌晨3時05分，因6萬九千伏恆春-枋山線事故，造成恆春變電所、墾丁一次變電所及海搏大用戶與部分墾丁地區用電受影響，已於3時37分派員現場巡視，預計12時前可搶修完成，恢復供電。

(中時電子報)