游錫堃發「流浪狗占公園」影片，挨批不尊重生命

前行政院長游錫堃在臉書發「流浪狗占公園」影片，動保團體痛批他不尊重生命。（翻攝自臉書）

前行政院長游錫堃19日晚上在臉書貼出一段影片，影片中是新北市一處公園，裡頭有數隻流浪狗，並簡短發文：「這個公園，晚上有人敢去嗎？」發文引發網友論戰，有人支持要新北市政府處理捕狗，但動保團體大為光火，痛批游錫堃不尊重生命，與小英政府一直宣稱打造「動物友善國度」目標背道而馳，要求游錫堃撤除發文並道歉。

游錫堃昨晚在臉書貼出影片，短短12秒中只見一群流浪狗或躺、或坐聚集在公園中，鏡頭並帶到「新北市土城線形公園」告示牌，游錫堃僅以11字敘述影片：「這個公園，晚上有人敢去嗎？」

雖然臉書貼文並未進一步解釋，但愛狗人士相當氣憤，台灣動物緊急救援小組今天上午發出新聞稿，要求游錫堃道歉並移除影片。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，游錫堃的發文明顯是在批評新北市政府管理不善，並暗示這些流浪狗應該移除，「這是對生命的不尊重」，愛狗網友也回文抨擊「這個政客出來競選還有人敢投嗎？」「流浪人才可怕好嗎？」

倪京台表示，蔡英文總統屢次被國外媒體報導她養貓、愛貓，塑造愛護生命的形象，且明確宣示要將台灣打造成「動物友善國度」，但游錫堃發文卻絲毫不尊重生命，與民進黨政府立場背道而馳。

(中時)