吳莎被爆劈腿 劉翔霸氣護愛：有事衝我來

吳莎遭爆劈腿，劉翔霸氣護愛。(圖／翻攝自陸網）

大陸田徑跨欄好手劉翔與前妻葛天離婚半年後，就公開與女子撐竿跳運動員吳莎戀情，日前更傳出兩人已領證結婚，不過19日卻傳出吳莎劈腿的傳聞，讓她氣的發律師聲明闢謠，而劉翔也霸氣護愛人：「我不可能再無視這種傷害，有事衝我來。」

大陸知名娛樂八卦媒體《全民星探》19日曝光疑似劉翔和父親對話，內容直指吳莎劈腿，讓劉翔父很不開心，苦勸兒子和她分手，對此，吳莎發律師聲明闢謠，強硬要求刪除這些不實消息，並公開向她道歉，劉翔隨後也轉發其po文，並表示之前對他的流言都一笑置之，不過這次已經傷害到家人，讓他無法不重視，除了已交律師處理，他還霸氣護愛：「有事衝我來。」

劉翔2009年和吳莎相戀，兩人一度論及婚嫁，不過2014年劉翔公布婚訊，新娘竟不是吳莎而是葛天，但兩人才結婚不到1年就離婚，劉翔也和吳莎復合，還爆出已領證結婚。

(中時電子報)