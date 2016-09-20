全台紫外線高量級 澎湖達過量級

我要評比

環保署紫外線指數預報顯示，今天全台各地紫外線指數皆為高量級以上。其中，澎湖地區為過量級，民眾出門記得做好防曬措施。

依行政院環境保護署紫外線監測系統分級標準，紫外線指數6至7屬高量級，8至10屬過量級。據環保署空氣品質監測網預報今天紫外線指數顯示，今天全台均為高量級以上，澎湖地區則為過量級，指數為8，其他地區指數為6至7。

環保署表示，紫外線高量級地區的民眾，如果在外曝曬30分鐘，過量級地區，曝曬20分鐘，就有可能曬傷，建議民眾在早上10時至下午2時期間，盡量減少外出，且外出時應做好防曬措施。

空氣品質方面，全台各地及外島地區空氣污染指標（PSI），為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；細懸浮微粒（PM2.5）指標則為低等級。1050920

(中央社)