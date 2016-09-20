陳偉殷5局上挨3分砲退場 敗投候選人

我要評比

美國職業棒球大聯盟邁阿密馬林魚隊投手陳偉殷今天傷後主場復出先發迎戰華盛頓國民隊，5局上挨了3分全壘打後，馬林魚反以2比3落後，陳偉殷也退場成為敗投候選人。

陳偉殷7月底因左手肘扭傷進入傷兵名單，離開近2個月大聯盟後歸隊，前4局都沒失分，總計投4.1局被敲4支安打，掉3分自責分。1050920

(中央社)