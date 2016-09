蒙古英文報刊登台爭取參與ICAO投書

蒙古唯一英文日報UB POST當地時間19日在該報社論版以顯著篇幅刊載中華民國駐蒙古代表處洽刊由交通部長賀陳旦具名,以「呼籲國際社會支持台灣有意義的參與國際民航組織」為標題的投書。(駐蒙古代表處提供)中央社 105年9月20日

蒙古唯一英文日報UB POST當地時間19日在該報社論版以顯著篇幅刊載中華民國駐蒙古代表處洽刊由交通部長賀陳旦具名,以「呼籲國際社會支持台灣有意義的參與國際民航組織」為標題的投書。

投書的標題為「Calling on the International Community to Support Taiwan’s Meaningful Participation in the International Civil Aviation Organization」,闡明台灣應常態性有意義的參與國際民航組織(ICAO)相關會議、活動與機制的必要性。

這篇投書以台灣在全球航空網絡不可或缺、中華民國積極實踐國際民航組織飛安無縫的目標,以及台灣的參與有賴國際社會的持續支持三項訴求為主軸,強調多年來台灣為與國際飛航安全標準接軌,積極推動參與ICAO,也與世界各國齊力提升全球航空運輸服務及經濟水準。

投書強調,相信台灣的參與可為國際民航運輸帶來更緊密的合作與發展,達到ICAO所追求的全球飛安無縫目標。1050920

