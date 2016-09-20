愛健康》吃早餐、多閱讀、多運用！鍛練大腦6秘訣大公開
「要去開車了，怎麼今早放在口袋裡的車鑰匙怎麼不見了！」「昨晚辛苦背誦的數學公式，怎麼一早起床忘得一乾二淨！」到了四、五十歲，是不是發現不只體力退步，連記憶也大不如前，而且三十年的往事「歷歷在目」，可是剛剛發生的事卻立刻「失憶」？讓人開始擔心，會不會再過幾年就失智了？不過，專家指出，只要平日做好大腦的鍛練，以及多多吃植物性蛋白質含量豐富的食物，就能搶救記憶！
鍛練大腦6大秘訣：
1.吃早餐是王道：
經過8小時睡眠又空腹進辦公室，是非常傷腦的習慣，豐盛又營養的早餐可帶來整天的活力，也有助提升腦力。
2.保持閱讀的好習慣：
藉由閱讀增進思考能力與理解力，也能訓練專注力，不管是文學類、管理類、科學類…題材不拘，不但能讓你更有文青氣質，對腦力提升也有很大的正面助益。
3.多玩益智遊戲：
有比賽性質的益智遊戲，對大腦的突觸神經有幫助，像是下棋、數獨、賓果、縱橫字，在遊戲中讓自己動腦，並在玩樂中快速對自己下正確指令，使得注意力可以在「高度集中」與「高度分散」間快速轉換。
4.培養新技能：
作家吳淡如建議年輕人，30歲以後，每年學一樣新東西；瑞典學者研究更建議，跳離習慣式安逸，挑戰原本不會的技能，例如學習原本不會的外語、樂器， 使大腦更懂得處理耗費心力事務，不只可強化腦力，還能增加企畫能力、解決問題的能力。
5.規律運動：
專家表示，做運動時不只是肢體在動，腦部一樣在活動，在運動過程中，腦部帶氧量、血液循環也會增加。
6.補充豐富的優質植物性蛋白質：
多吃富含優質植物性蛋白質的食物，像是綠藻、豆製品，而且要多補充新鮮蔬果，有助提升腦力，還能促進記憶力與專注力。其中綠藻的植物性蛋白質含量高達60%，加上又富含核酸、葉綠素、維他命B12，植物界中營養四冠王綠藻皆具備，算是營養成分相當均衡完整的食品，對於想提升記憶者，更是不可或缺的營養補充品。
(中時電子報)
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