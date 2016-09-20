廣州悲傷北極熊獲新生 英國動物園願收留
中國廣州「正佳極地海洋世界」數月前遭指控涉嫌虐待動物，北極熊奄奄一息躺在地上，雙眼無神泛著淚光，嘴巴不時開合，令人心疼。英國約克郡野生公園的消息人士近日證實，已聯繫正佳海洋館，希望能收養被稱為「最悲傷北極熊」的披薩。
北極熊「披薩」是海洋館裡的明星動物，然而牠居住的展場不到40平方公尺，館內氣溫17~18℃，水池溫度在8℃左右，披薩根本不下水，只在10公尺長的水泥地上來回走動，偶爾把前肢或頭探入水中，但又很快縮回去，大多趴在通風口向外張望。
正佳海洋館堅稱已改善居住環境，但是Animals Asia向英國BBC表示，動物居住條件仍然惡劣，如果批薩之後能定居到約克郡野生公園，那將是一個圓滿結局，批薩不僅能享受野生公園中的良好設備，它還能成為公園熊社區的一份子。
約克郡野生公園為北極熊營造了專門的居住棲息地，目前共有4頭北極熊生活在那裡。
(中時)
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