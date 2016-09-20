江蕙演唱會DVD出包？ 陳子鴻：「她」大搞烏龍
江蕙去年舉辦封麥演唱會後退出歌壇，而令粉絲引頸期盼的「祝福」演唱會DVD可望在年底前問世，不過昨天卻驚傳試片時聲音很轟，也引發媒體關注再度躍上版面，也讓製作人陳子鴻直呼「又是江蕙害的」。
陳子鴻先是在臉書PO出與二姊江蕙的對話，只見江蕙表示執行藍光測試片時，不僅聲音很轟還只有低音沒高音，直呼這種品質怎麼能發行，這噩耗讓陳子鴻頓時晴天霹靂，表示事前多次檢查沒問題怎會又出包，因此在颱風夜冒著風雨出門，決定再次檢查究竟問題出在哪，後來才知是江蕙誤把高音喇叭線拆掉，全都是烏龍一場，事後讓陳子鴻相當無言。
不過這個烏龍事件，也讓媒體再度大肆報導，對此陳子鴻則無奈說道「媽我又上電視了，又是她害的」，粉絲見狀也頻頻安慰，表示沒事就好，並感謝陳子鴻多個月來對DVD投注的心血與辛勞。
(中時電子報)
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