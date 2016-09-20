貨櫃車國道撞水泥車 1男不治

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

國道1號北上151公里附近20日凌晨發生車禍，61歲王姓男子駕駛貨櫃車，與前方水泥車發生碰撞，王姓男子受困凹陷車頭內，消防人員救出送醫，急救後不治。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 105年9月20日

國道1號北上151公里附近今天凌晨發生車禍，61歲王姓男子駕駛貨櫃車，與前方水泥車發生碰撞，王姓男子受困凹陷車頭內，消防人員救出送醫，急救後不治。

內政部警政署國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊表示，王姓男子駕駛貨櫃車行駛在爬坡道時，與前方28歲吳姓男子駕駛的水泥車發生碰撞，王姓駕駛受困變形駕駛座上。

台中市政府消防局表示，接獲通報後，派員前往搶救，現場傷者受困車內，消防人員使用破壞器材破壞車門，救出傷者，但傷者現場已無生命跡象，急救後緊急送醫。

衛生福利部豐原醫院說，王姓患者到院前已無心跳，經搶救後，仍宣告不治。

確切肇事原因，待國道警察調查釐清。1050920

(中央社)