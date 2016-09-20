紐約爆炸案 偷兒行竊意外助警找到炸彈

紐約市切爾西區（Chelsea）17日發生爆炸造成29人受傷，新澤西州海濱也發生炸彈攻擊，美國警方19日逮捕兩起案件的犯嫌，並於2名竊賊偷東西時意外找到犯嫌放的另1爆裂物。

法新社報導，這枚壓力鍋爆裂物是17日晚間於27街發現，距離另一被引爆導致29人受傷的類似爆裂物，僅隔4條街。

紐約市警局刑事偵查組長鮑以思（Robert Boyce）於19日一場新聞記者會上說：「我們從一段影片中發現兩個人撿起提袋，將爆裂裝置從袋中拿出，然後拿著提袋離開。兩人當時看似在第7大道散步，當他們拿起提袋時，樣子鬼鬼祟祟，隨後就把東西帶離街上。」

警方現正追查兩人，希望透過訊問釐清案情。

鮑以思表示，是否因竊賊無意間拉動了裝置上的電線，使得爆裂物失效，「現在還很難說」；但另一警方發言人表示，警方沒有拆解該枚裝置，這枚壓力鍋爆裂物後來是由司法單位拆解並送交聯邦調查局（FBI）分析。

此外，紐約隔鄰的新澤西州，也有2名遊民在伊利沙白市（Elizabeth）街頭的1只背包裡，發現5枚鋼管炸彈。美國警方逮捕的爆炸案犯嫌拉哈米（Ahmad KhanRahami）就是住在伊利沙白市。

伊利沙白市長包威格（Chris Bollwage）表示，兩人當時翻垃圾桶時發現這只背包並翻看裡面有無值錢物，後來發現裡面的東西有電線跟鋼管，覺得苗頭不對於是跑去報警。這批疑似爆裂物已被警方拆除、引爆。

路透社報導，有關單位與國土安全部相信，壓力鍋爆裂物及鋼管炸彈，都與爆炸案犯嫌拉哈米有關。（譯者：中央社陳亦偉）1050920

(中央社)