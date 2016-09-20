短評》殷仔體能還差一點 挨轟配球值得商榷

陳偉殷復出對國民先發4.2局失3分退場。（美聯社）

因肘傷缺席兩個月的陳偉殷今天重返大聯盟投手丘，對陣分區龍頭國民隊先發頭4局1分未失，表現別來無恙，不過欠缺實戰測試的殷仔，體能顯然尚未完全恢復，5局上球威明顯下滑，正值拚外卡關鍵階段的馬林魚也果斷換投。

陳偉殷賽前被教練團設定投80球，其實並非絕對門檻，畢竟殷仔因傷已缺陣兩個月，最後復健賽階段又因為小聯盟球季已經結束，欠缺實戰只能以模擬賽調整，狀況不易掌握。加上球隊有戰績壓力，一有狀況就會換投，最後調度並不意外。

好消息是，殷仔的肘傷應已完全痊癒，最快球速約92哩，還不是最快水準，但1局上就用這顆球讓打者兩度揮空吞K，尾勁不錯。變化球種方面，殷仔用曲球製造了1支雙殺打，即使面對國民全右打的先發打線，他的滑球、變速球都能夠解決打者，堪稱水準演出。

心態上面，剛復出的殷仔並不懼怕把球投進好球帶、與打者對決，近5局先發沒有投出任何四壞，值得肯定。球路威力也不差，前4局面對12人次打者，只有9棒投手柯爾擊出過外野飛球，打得也不紮實。

前4局只用了46球，殷仔大有投滿6局以上的氣勢，可惜5局上解決首次遭遇敲安的拉莫斯後，對齊瑪曼雖然搶到兩好球優勢，接著兩顆速球的位置都不理想，第6球終於被打成中外野強勁安打。

殷仔前4局有4次和打者纏鬥到6球以上，最後都安全下莊，5局上則在3度取得兩好球優勢後，都在第6球遭到狙擊，除了球威下滑，才剛復出的殷仔雖然各種球路都有一定水準，但沒有具壓制性的對決球，第2輪對決似乎就遇上麻煩。

比較可惜的是5局上遭艾斯皮諾沙轟出3分炮的關鍵對決，殷仔用過變速球、曲球，但3局上兩人遭遇時，殷仔曾讓對手兩度揮空、吞下老K的滑球，卻未出現在5局上的一系列球種中，最後是速球挨轟，配球策略或許值得商榷。

整體而言，傷癒復出的殷仔還沒有回到最佳水準，但距離先發投手的5局門檻已經不遠。他在例行賽還有兩次先發機會，應該能替馬林魚拚搶季後賽門票做出貢獻。

(中時電子報)