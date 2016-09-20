與GD爆緋聞 小松菜奈刪光網誌

GD與小松菜奈先前曾經合作過，現在卻爆出緋聞。（圖／翻攝日網）

韓國男神GD日前爆出私人Instagram遭駭客入侵，讓他許多私密照都外流，而其中就屬他與日本女星小松菜奈的親密照全曝光，震驚各界。事後更有大批粉絲不滿，跑到小松菜奈專頁留言辱罵，而今她將個人網站刪除，似乎就是想避免紛爭。

小松菜奈與GD的親密照流出後，不少GD粉絲都不敢置信，甚至有許多人跑到女方粉絲專頁留言辱罵，而她現在也將個人網誌刪除，她過去曾在網上寫下觀看Big Bang演唱會的心情，當時還大讚GD帥氣可愛。

至於GD心情似乎也受到影響，他經紀公司也僅回應這是藝人私生活，但他IG上傳一張電影金句照，上頭寫著「我無法再與人相處了」，似乎就是對此事做出回應，讓粉絲相當心疼。

(中時電子報)