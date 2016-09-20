亞洲大學男籃賽蒙古揭幕 中華旗開得勝

2016年第6屆亞洲大學男籃錦標賽開幕儀式當地時間19日下午在蒙古烏蘭巴托近郊新落成的「國家籃球宮」體育館舉行，中華男籃隊在開幕典禮前的首場比賽，以95比63大勝澳門隊，旗開得勝。（駐蒙古代表處提供）中央社 105年9月20日

2016年第6屆亞洲大學男籃錦標賽開幕儀式當地時間19日下午在蒙古烏蘭巴托近郊新落成的「國家籃球宮」體育館舉行，中華男籃隊在開幕典禮前的首場比賽，以95比63大勝澳門隊，旗開得勝。

中華隊是上屆比賽的亞軍，因此在本屆賽前的分組抽籤中，與上屆冠軍中國大陸隊分居A、B二組的種子隊，抽籤結果中華隊與東道國蒙古、哈薩克及澳門同屬B組；大陸、香港及南韓則同屬A組。

中華隊在贏得首勝後，將於20日與21日分別對戰擁有主場優勢的蒙古隊，以及實力稍弱的哈薩克隊。

中華民國駐蒙古代表黃國榮應邀出席19日的開幕儀式，獲主辦單位公開向全場觀眾及來賓介紹，並於儀式後前往中華隊休息區，向首戰告捷的中華隊球員及教練們表示祝賀與慰勞之意，並預祝他們連戰皆捷，再創佳績。

前5屆的亞洲大學男籃錦標賽均在台灣舉行，今年首次移師蒙古。中華代表隊由籃球界出身的中華民國大專院校體育總會副秘書長李鴻棋率領球員、教練團及隨隊職員與裁判等一行20人，遠征大漠，若能奪下分組第1或第2名，將於23日與A組前兩名其中ㄧ隊進行準決賽，爭取挺進24日冠軍賽的門票。1050920

(中央社)