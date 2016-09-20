蛋蛋少1顆 隱睪症男童手術改善

一名6歲男童出生時就只有「1顆蛋蛋」，直到國小新生體檢單寫有「隱睪症」，他的母親才意識到症狀未改善，經就醫檢查並進行手術後，男童終於如願擁有2顆蛋蛋了。

中國醫藥大學兒童醫院兒童泌尿科醫師陳國樑指出，胎兒在母親體內發育的期間，睪丸會由腹部經腹股溝降至陰囊內。如果睪丸在降至陰囊前就停止下降，就形成了「隱睪症」，而根據睪丸停滯的位置，可分為「腹部隱睪症」、「腹股溝隱睪症」以及「恥骨前隱睪症」。

陳國樑表示，因為陰囊具有調節溫度的作用，睪丸內的精細胞可以在較低溫的環境下發育；而隱睪症的睪丸處於高溫的環境，精細胞可能受高溫影響其造精能力。一般來說，6至12個月大的嬰兒即可接受手術治療，以免真的把「蛋蛋燒壞了」，甚至影響到孩子的心理發展。

陳國樑也建議，家長若是發現新生兒有隱睪症，需把握6至12個月期間接受手術治療的黃金時期，術後也要保持適度的警戒心，隱睪症可能同時併發腹股溝疝氣、睪丸癌等疾病。1050920

(中央社)