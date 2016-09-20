馬林魚反超比分 陳偉殷無關勝敗

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美國職業棒球大聯盟邁阿密馬林魚隊投手陳偉殷今天在主場傷後復出，先發迎戰華盛頓國民隊，陳偉殷5局上2比3落後時退場，但馬林魚6局下反以4比3超前，陳偉殷閃過敗投。

陳偉殷7月底因左手肘扭傷進入傷兵名單，離開近2個月大聯盟後歸隊，前4局沒失分，5局上挨3分彈退場，總計投4.1局被敲4支安打，掉3分自責分。1050920

(中央社)