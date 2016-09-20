巴黎台客在地鐵被攻擊拖行 命危

台灣旅客週日在巴黎地鐵站遭到攻擊，目前生命垂危。圖為巴黎地鐵RER，非事發地點。（圖／美聯社）

18日晚間11點，一位台灣旅客於法國巴黎郊區的地鐵站受到攻擊，目前情況危急，正在醫院觀察中。

據《La Parisien》報導，法國巴黎一位台灣旅客在巴黎郊區RER地鐵（Réseau Express Régional ）的C線戰神廣場站（Champ de Mars station／Vlle）受到攻擊。據了解，受傷旅客和其他兩位朋友，在Alma站上車時，就已遭到其他同車乘客攻擊、言語侮辱和謾罵，不過他們選擇在下一站下車。

但在此五名乘客下車後，暴徒仍然對他們進行攻擊，不僅對其進行言語污辱，還對他們進行肢體暴力，造成受傷乘客身體多處骨折。

目前負責調查的警察正進行調查中，受傷乘客已送到巴黎郊區附近Pitie-Salpetriere醫院。

(中時電子報)