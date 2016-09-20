李世光：台電完全沒有民營化的規畫

我要評比

經濟部長李世光今天表示，台灣電力股份有限公司完全沒有民營化的規畫，在電業法中也完全沒這部分，說會讓台電財團化、民營化，目前是完全沒根據。

「全台南北串連步行活動」為台電員工們自發性發起的活動，主要是反對「漲價式電業法」，昨天到監察院及行政院遞交陳情書，要求政府審慎思考。媒體報導，台電員工抗議電業法修正對財團有利，而非利於大眾，呼籲政府應懸崖勒馬。

媒體問到，台電工會是不是有反彈？李世光上午在立法院受訪表示，還沒看到工會想法，工會說昨天是員工自發性活動，不是工會發起。1050920

(中央社)