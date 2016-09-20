雲畫的月光 在韓收視率創新高
南韓KBS 2TV電視劇「雲畫的月光」於19日晚間播出第9集，再度刷新了此劇在南韓的收視成績，以21.3%的收視率排名同時段榜首。
南韓「體育朝鮮」今天指出，據南韓收視率調查公司Nielsen Korea的調查結果顯示，KBS 2TV電視劇「雲畫的月光」昨晚的全國收視率為21.3%，較上一集的19.7%上升了1.6%，繼續領先同時段電視劇。
此劇第7集的收視率首度突破20%，儘管此後稍有下滑，但於昨晚再度突破20%，並創下了收視新高。
在同一時段播出的劇中，MBC「怪物」的收視率為11.4%，較上一集的10.3%上升了1.1個百分點，位居第2；而SBS「月之戀人－步步驚心：麗」的收視率也由5.8%上升至6.9%，儘管收視率小幅上升，但仍在同時段劇中墊底。
「雲畫的月光」為一部古裝劇，講述著天才君主「孝明世子」（朴寶劍飾）與女扮男裝入宮當小太監的「洪樂?」（金裕貞飾）之間的浪漫愛情故事。1050920
(中央社)
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