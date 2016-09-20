海嘯警報21日試放 沿海鄉親注意
雲林縣警察局今天表示，將於21日上午10時10分及20分在雲林麥寮、台西、四湖、口湖、水林、東勢、崙背等臨海地區，協助海嘯警報試放及解除，呼籲鄉親不要驚慌。
雲林縣警察局指出，配合今年國家防災日，協助辦理全國海嘯警報試放，在驗證發放警報的效率，讓民眾熟悉海嘯警報，以因應突發海嘯災害。
21日上午10時10分執行海嘯緊急警報試放，20分執行海嘯警報解除試放，雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、東勢、崙背等沿海7鄉、20座警報台參與試放。
縣警局指出，海嘯警報試放期間，不實施人車管制及疏散避難，請民眾正常作息，不必驚慌，但請注意海嘯警報的緊急短音與解除長音。
語音廣播詞「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難」，10時10分緊急警報施放鳴5秒，停5秒，再鳴5秒，共15秒後，改以語音廣播；10時20分解除警報，一長音90秒。1050920
(中央社)
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