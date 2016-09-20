林全樂見兩岸交流 但不能預設政治前提

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行政院長林全今天表示，樂意看到兩岸間任何友善交流，但不能預設政治前提，且交流過程應注意國家主權與尊嚴，不要因這些交流而受傷害。

林全上午在立法院被詢及中國國民黨8縣市首長登陸拚觀光，如果以「九二共識」作為交流前提，會不會造成國際社會誤解？

林全表示，樂意看到兩岸間任何友善交流，但這些交流不能預設政治前提，且交流過程應充分注意國家主權與尊嚴。1050920

(中央社)