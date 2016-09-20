難民問題 陸願提供1億美元人道援助

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大陸國務院總理李克強昨天說，大陸願在原有援助基礎上，向有關國家和國際組織提供1億美元人道援助，並研究將中國—聯合國和平與發展基金的部分資金，用於支持開發中國家難民移民工作。

中新社報導，李克強美東時間19日出席聯合國成立以來首次召開因應難民移民問題的高階會議，並在致詞時作上述表示。

李克強指出，現在全球難民移民數量之多、成長之快，為幾十年所未見，不僅為相關國家發展帶來衝擊，威脅區域和平穩定，也拖累區域復甦，影響國際秩序，還替恐怖主義帶來可乘之機。

他說，難民移民問題是一場人道主義危機，拷問著人類社會良知。在難民移民大規模出現的情況下，發展會受到干擾，甚至引發一連串政治經濟社會安全問題。

他表示，難民移民問題既有地區性，又有全球性，任何國家不能置身事外，國際社會必須積極加以應對。

李克強宣布，中國大陸將向有關國家和國際組織提供1億美元人道主義援助；研究將中國—聯合國和平與發展基金的部分資金，用於支持開發中國家難民移民工作；積極與有關國際機構和開發中國家展開三方合作。1050920

(中央社)