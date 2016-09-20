藍8縣市長赴陸搶客 林全：勿先設政治前提

針對8位藍營縣市長登陸攬客，行政院長林全20日表示，很樂意看到兩岸間的友善交流，但不要先設定政治前提，也要充分注意國家主權跟尊嚴，不能因為交流而受到傷害。（姚志平攝）

新北市、花蓮縣、南投縣等藍營8縣市首長日前赴陸「破冰」，爭取8縣市「區別待遇」的農產品採購、來台旅遊、擴大交流等利多。行政院長林全今赴立法院備詢，會前受訪表示，樂見兩岸間友善交流，但希望不要先設定政治前提，也希望交流能注意國家主權與尊嚴，不要因此受到傷害。

此外，延燒多時的「兆豐案」，傳出是紐約分行報送「美國紐約州金融服務署」（NYDFS）時「誤植」數字，因此「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」不排除擴大行政處分，向卸任的前財政部長張盛和、前金管會主委曾銘宗以及現任財金官員進行追究。對此，林全表示，在行政院督導小組完成報告之前，他不會介入。

(中時)