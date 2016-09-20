MLB》秋信守有望復出 遊騎兵季後賽添戰力
韓籍強打秋信守8月時遭觸身球擊中，造成左手骨折，原評估將休8周，本季可能報銷，但他不放棄，放話要挑戰趕上季後賽，如今真的可能實現諾言，大聯盟官網20日報導，秋信守恢復神速，預定美國時間周二嘗試輕度打擊練習，若感覺不錯，最快在24日隨隊前往受傷地奧克蘭。
秋信守本季多災多難，開季才因打擊練習拉傷右小腿，5月中旬又再傷到左大腿，休息到6月歸隊，沒想到平安度過2個月後，8月15日卻遭運動家左投德懷勒擊中左前臂，造成骨折，本季第3度進到傷兵名單。
經評估後，原指出秋信守需休息至少8周，可能提前結束本賽季，不過他不服輸，8月18日術後即宣告要拚10月回歸，在術後第3周，就被看到已在傳接球，復元神速讓人為之驚艷，接下來將展開基本的打擊練習，狀況良好的話，最快本周與奧克蘭運動家系列賽，就有機會看見他的身影。
秋信守倘若順利歸隊，雖然2成57打擊率並不出色，但3成62的上壘率，優於現在輪流擔任開路先鋒的戈梅茲(3成44)及狄西爾茲(3成19)，是遊騎兵力拚季後賽所需的力量，總教練班尼斯特說，「秋信守始終是我們開路先鋒的最佳選擇，如果他能回來，會是相當不錯的一件事。」
(中時電子報)
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