艷麗張馨予素顏變大嬸 辛酸真相讓酸民閉嘴

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張馨予暗沉素顏照瘋傳，與平時白皙模樣差很大。（圖／取材自張馨予、微博大明星微博）

大陸女星張馨予外型美豔，擁有F罩杯火辣美胸，古典美的張馨予穿起古裝相當霸氣，其中在新版《神雕俠侶》中飾演女魔頭李莫愁，受封最美反派，令人印象深刻，不過近期張馨予系列暗黑素顏照在網路上瘋傳，引發熱議，張馨予昨(19日)則揭辛酸真相，讓粉絲心疼不已。

張馨予霸氣回應素顏，獲得粉絲力挺。（圖／取材自張馨予微博）

張馨予曾因出道前親密照以及與李晨、范冰冰的感情事，新聞爭議不斷，近日網路上就瘋傳她昔日素顏照，張馨予滿臉油光、膚色暗黑，穿搭還被譏一秒變大嬸，與昔日白皙冷豔模樣相差甚遠。

張馨予昨截圖她素顏新聞，在微博揭真相：「你去新疆沙漠暴曬2個月試試」，霸氣回應讓粉絲歡呼「網路酸民閉嘴吧」，力挺張馨予五官依舊很美「你顏值高、身材好怕什麼」。

(中時電子報)