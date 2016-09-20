亞沙運》代表團授旗21日出征 目標4金突破最佳紀錄
2016年第5屆峴港亞洲沙灘運動會將於9月24日開幕，中華代表團20日舉行授旗典禮，教育部體育署何卓飛署長勗勉選手在競賽中創下最佳成績，為國爭光、汲取經驗，並爲日後各項國際賽會奠定基礎。
本屆亞洲沙灘運動會定於9月24日至10月3日於越南峴港市舉行，預訂舉辦14種運動競賽，我國代表隊報名參加沙灘排球、沙灘手球、沙灘籃球、沙灘角力、沙灘柔術、沙灘克拉術、沙灘越武道、沙灘泰拳、沙灘滾球、沙灘木球等10種運動競賽，預計有12名教練及54名選手共襄盛舉，代表團已於16日起陸續分批前往。
亞洲奧林匹克理事會主辦的亞洲沙灘運動會，源起於2004年印尼受海嘯重創，印尼政府於災後重建中積極提升其國家形象，印尼奧會在亞洲奧林匹克理事會(Olympic Coucil of Asia, OCA，以下簡稱亞奧會)有意舉辦新式運動會前提下，提出以沙灘為主題之運動會，後經2006年亞奧會會員大會中表決通過，此為繼亞洲室內運動會後推行之新興、綜合性運動會，也是全球首創以沙灘為主題的運動盛會，也是亞洲五大綜合性體育賽事之一。
亞洲沙灘運動會每兩年舉辦1次，歷年均有不錯的參賽成績，何卓飛表示，這次參賽期待能突破以往，並於參加過程中與各國交流，建立友誼，提昇我國國際知名度。
代表團領隊王景成說，希望所有選手都能秉持著為國爭光的心態全力以赴，目標突破上屆3金，寫下歷來參賽最佳成績。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。