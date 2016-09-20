MLB》怪力男史坦頓炸裂！復出首轟448呎
陳偉殷復出，「怪力男」史坦頓的炮火也回來了！在鼠蹊受傷復出後第2次先發的史坦頓，今在2局下逮中國民右投柯爾的84哩滑球，大棒揮出本季第26轟與復出首轟，飛行距離達到448呎，完全展現昔日「怪力」丰采！
不過馬林魚目前對史坦頓的跑壘和守備仍有限制，6局下他獲得保送上壘後，立刻被代跑Y.培瑞茲換下，右外野位置下半局則由鈴木一朗入替。
史坦頓的復出替馬林魚的炮火加分，但總教練麥汀利坦承，他也擔心史坦頓因為防守瑕疵讓球隊付出代價，頗費思量。
「你要評估讓他上場守備不至於受傷，醫療團隊評估是OK的，」麥帥說：「但他能夠像一朗的守備一樣好嗎？還是可能讓我們賠上分數？跑壘方面，隊友敲安他能跑得回來嗎？還是會讓我們少得1分？」
「當然，讓他先發多兩個打數，貢獻肯定會比1次代打多，你必須衡量這些正負面的因素，做出決策。」麥帥說。
(中時電子報)
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