MLB》怪力男史坦頓炸裂！復出首轟448呎

史坦頓（左）在3局下恭喜奔回本壘的歐蘇納。（美聯社）

陳偉殷復出，「怪力男」史坦頓的炮火也回來了！在鼠蹊受傷復出後第2次先發的史坦頓，今在2局下逮中國民右投柯爾的84哩滑球，大棒揮出本季第26轟與復出首轟，飛行距離達到448呎，完全展現昔日「怪力」丰采！

不過馬林魚目前對史坦頓的跑壘和守備仍有限制，6局下他獲得保送上壘後，立刻被代跑Y.培瑞茲換下，右外野位置下半局則由鈴木一朗入替。

史坦頓的復出替馬林魚的炮火加分，但總教練麥汀利坦承，他也擔心史坦頓因為防守瑕疵讓球隊付出代價，頗費思量。

「你要評估讓他上場守備不至於受傷，醫療團隊評估是OK的，」麥帥說：「但他能夠像一朗的守備一樣好嗎？還是可能讓我們賠上分數？跑壘方面，隊友敲安他能跑得回來嗎？還是會讓我們少得1分？」

「當然，讓他先發多兩個打數，貢獻肯定會比1次代打多，你必須衡量這些正負面的因素，做出決策。」麥帥說。

(中時電子報)