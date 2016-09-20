颱風過後 太魯閣清理步道迎客

太魯閣國家公園區內步道，受到日前颱風莫蘭蒂挾帶的豪雨影響，多處出現沖蝕溝與小量的土石流等情形，太管處表示，此次災情不算嚴重，經清理後陸續開放。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文今天表示，莫蘭蒂颱風影響，太魯閣園區內也持續降下大雨，導致園區內步道出現不同程度的災情，經巡察後，所幸受災情況並不嚴重，主要是多處步道出現沖蝕溝及小型土石流等。

張登文說，砂卡礑及小錐麓等周邊步道經整理後，已重新開放；白楊步道今天上午開放；錐麓古道、綠水等步道，待回填沖蝕溝及清除小型土石流等工程後，再宣布重新開放；屬於健行型的蓮花池及豁然亭等步道，颱風前即不通，現仍持續封閉中。

另外，在颱風來襲前已宣布封閉的生態保護區奇萊山、南湖大山、北二段、畢祿山、畢祿羊頭縱走、清水山及屏風山等步道，仍須巡察人員前往勘查，確定沒有災情後，才能宣布重新開放。1050920

(中央社)